Tezgahtaki balık "kolyoz" çıktı: Balık halinde kapsamlı denetim
01.12.2025 13:46
İHA
Balıkesir’in Bandırma Balık Hali’nde “uskumru” diye satılan balıkların aslında kolyoz olduğuna yönelik paylaşımlar üzerine ekipler harekete geçti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Balık Hali’nde "uskumru" adıyla satışa sunulan küçük boy balıkların gerçekte kolyoz olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Zabıta Amirliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, balık halinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.
Yapılan kontrollerde tüketiciyi yanıltıcı etiketlerin bulunduğu 4 firmada düzenleme yapılarak ürünlerin gerçek tür adı olan "kolyoz" etiketiyle satışa sunulması sağlandı. Ayrıca denetim kapsamında, yasal balık boy ölçülerinin uygunluğunun da kontrol edildiği bildirildi.
Denetimlerle birlikte tür karışıklığına son verilirken, tezgâh fiyatlarında herhangi bir müdahale yapılmadı. Yetkililer, balık fiyatlarının "serbest piyasa koşulları" çerçevesinde şekillendiğini ifade etti.