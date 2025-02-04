Tezgahtaki yerini kimseye bırakmadı: Son yılların en verimli sezonu
1 Eylül itibariyle ‘Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar ağlarını palamudun ardından hamsi ile doldurdu. Son yılların en verimli hamsi sezonunun yaşandığı Türk karasularında hem balıkçı hem de vatandaşın yüzü güldü.
1 Eylül itibariyle ‘Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların zorlu mesaisi sürüyor. Av sezonunun ilk günlerinde Karadeniz sularında bol şekilde palamut avlayan balıkçılar şimdilerde ise hamsinin peşinden gidiyor.