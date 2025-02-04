Tezgahtaki yerini kimseye bırakmadı: Son yılların en verimli sezonu

"SON YILLARIN EN VERİMLİ SEZONU YAŞANIYOR"

Balıkçı Aziz Özsandıkçı ise hamsi sezonunun bu sene verimli geçtiğini kaydederek "Taze hamsi 200 TL, şoklu hamsiler 150 TL'den satışa sunuluyor. Yavaş yavaş sezonun sonu geldi diyebiliriz. Şuanda tezgahta Karadeniz hamsisi var. Palamut sezonu bitti diyebiliriz. Verimli geçti. 2-3 ay gibi bir süre av yapıldı. Beklenilenden fazlaydı. Şuanda tezgâhtaki palamutlar şoklu. Bize göre balıkçılar bu sezon iyi geçti. Barbun, mezgit, istavrit, sargan, çinekop gibi balıklar da var. Hemen hemen aranan tüm çeşitler mevcut. Vatandaş ucuz balığa yöneliyor. İstavrit şuanda 100-125 TL arasında satılıyor. En çok o tercih ediliyor. İnşallah Ramazan'ı da böyle çıkartacağız. Zaten 1 Nisan'da yasak gelecek. Son yılların en verimli sezonu yaşanıyor" ifadelerini kullandı.