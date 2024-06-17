THK'nın 'Ateş Kuşları' görev başında: 5'er ton su kapasiteli
Aydın'ın Didim ilçesinde Bafa Gölü'ne sert iniş yapan Türk Hava Kurumu'na (THK) ait uçağın yerine bakımları hızla tamamlanan aynı tipteki yeni uçak göreve başladı.
THK envanterine kayıtlı 9 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağından 1'i 1 Mayıs, 3'ü de 1 Haziran'dan itibaren Bodrum-Milas Havalimanı'nda konuşlanarak, Bodrum ve çevresindeki orman yangınları ile mücadelede görev yapmaya başladı.
Uçaklardan biri, önceki gün Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangına müdahale çalışmasında Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.
Bu uçağın yerine THK'da bakımları hızla tamamlanan aynı tipteki yeni uçak bölgeye gönderilerek göreve başladı. THK'nın 'Ateş Kuşları' adı verilen, 5'er ton su alma kapasitesine sahip uçakları, bölgede çıkan orman yangınlarına havadan müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek oluyor.