Thodex nedir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex olayının geçmişi
"Thodex" ve " Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer" yeniden gündem oldu. 2023 yılında Arnavutluk’ta yakalanan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Peki, Thodex nedir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? İşte Thodex olayının geçmişi...
Thodex, Türkiye merkezli bir kripto para borsasıydı ve 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kuruldu. 2021 yılının Nisan ayında, platformun aniden kapanması ve kurucusunun yurt dışına kaçmasıyla büyük bir dolandırıcılık skandalına karıştı. 400 bin civarında yatırımcı, paralarını çekemedi ve büyük kayıplar yaşadı.