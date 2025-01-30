Thodex nedir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex olayının geçmişi

"Thodex" ve " Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer" yeniden gündem oldu. 2023 yılında Arnavutluk’ta yakalanan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Peki, Thodex nedir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? İşte Thodex olayının geçmişi...

Thodex nedir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex olayının geçmişi - 1

Thodex, Türkiye merkezli bir kripto para borsasıydı ve 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kuruldu. 2021 yılının Nisan ayında, platformun aniden kapanması ve kurucusunun yurt dışına kaçmasıyla büyük bir dolandırıcılık skandalına karıştı. 400 bin civarında yatırımcı, paralarını çekemedi ve büyük kayıplar yaşadı.

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Thodex nedir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex olayının geçmişi - 2

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer, 1994 yılında dünyaya geldi. Özer, genç yaşta teknoloji ve yazılımla ilgilenmeye başladı. 2017 yılında Thodex adlı kripto para borsasını kurarak yatırımcıların ilgisini çekti.Borsa, 2020 yılında agresif reklam kampanyalarıyla popüler hale geldi. Ücretsiz Dogecoin dağıtımı ve ünlü isimlerle yapılan reklamlar büyük ilgi gördü.

Thodex nedir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex olayının geçmişi - 3

OLAYIN GEÇMİŞİ

2021 Nisan ayında Thodex, yatırımcılara kısa bir süreliğine kapalı olacağını duyurdu, ancak daha sonra platform tamamen erişilemez hale geldi. Kurucu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolara yakın kripto parayla yurt dışına kaçtı. Uzun süren bir arayıştan sonra 2023 yılında Arnavutluk’ta yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi. 


Thodex nedir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex olayının geçmişi - 4

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararının ardından 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Özer, tutuklanmıştı.

Thodex nedir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex olayının geçmişi - 5

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında düzenlenen  iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu belirtildi.

Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in, "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

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