Thodex’in kurucusu Fatih Özer öldü mü, neden öldü? Fatih Özer kimdir, kaç yaşındaydı?
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Fatih Özer,2022 yılında çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekcesiyle Arnavutlukta yakalanıp tutuklanmıştı. Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu. Peki Thodex’in kurucusu Fatih Özer kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Fatih Özer hakkında bilinenler…
Kurduğu Thodex adındaki kripto para borasası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Özer, 2 yıl önce Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Örgüt kurma, yönetme ve nitelikli dolandırıcılık, mal varlığı değerine aklama suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti.
2021 yılında kurduğu platformun kapanmasıyla yaklaşık 400 bin kişi mağdur olurken yatırımcılar borsada büyük kayıplara uğradı. 2020 yılında yaptığı reklamlarla adından sıkça bahsettiren Fatih Özer hayatını kaybetti.