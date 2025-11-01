Thodex’in kurucusu Fatih Özer öldü mü, neden öldü? Fatih Özer kimdir, kaç yaşındaydı?

FATİH ÖZER NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Faruk Fatih Özer, 1994 yılında dünyaya geldi. Özer genç yaşta teknoloji ve yazılımla ilgilenirken 2017 yılında Thodex adlı kripto para borsasını kurarak yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı.



2020 yılında agresif reklam kampanyalarıyla popüler hale gelirken kullanıcılarına ücretsiz dogecoin dağıtımı ve ünlü isimlerle yaptığı reklam anlaşmaları ile gündeme gelmişti.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında iddianame düzenlendi.