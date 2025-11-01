Thodex’in kurucusu Fatih Özer öldü mü, neden öldü? Fatih Özer kimdir, kaç yaşındaydı?

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Fatih Özer,2022 yılında çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekcesiyle Arnavutlukta yakalanıp tutuklanmıştı. Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu. Peki Thodex’in kurucusu Fatih Özer kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Fatih Özer hakkında bilinenler…

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borasası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Özer, 2 yıl önce Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Örgüt kurma, yönetme ve nitelikli dolandırıcılık, mal varlığı değerine aklama suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti.

2021 yılında kurduğu platformun kapanmasıyla yaklaşık 400 bin kişi mağdur olurken yatırımcılar borsada büyük kayıplara uğradı. 2020 yılında yaptığı reklamlarla adından sıkça bahsettiren Fatih Özer hayatını kaybetti.

FATİH ÖZER KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Birçok farklı suçtan hakkında 11 bin 1903 yıl hapis cezası istenen Fatih Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FATİH ÖZER NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Faruk Fatih Özer, 1994 yılında dünyaya geldi. Özer genç yaşta teknoloji ve yazılımla ilgilenirken 2017 yılında Thodex adlı kripto para borsasını kurarak yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı.

2020 yılında agresif reklam kampanyalarıyla popüler hale gelirken kullanıcılarına ücretsiz dogecoin dağıtımı ve ünlü isimlerle yaptığı reklam anlaşmaları ile gündeme gelmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in, "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

