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THY % 15 Aile İndirimi Kampanyası 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi nasıl kullanılır, ne zamana kadar?

Türk Hava Yolları tarafından ailelere özel yüzde 15 indirim duyuruldu. İçinde bulunduğumuz yılın ''Aile Yılı'' kabul edilmesiyle ailelere indirim uygulamaları başladı. Bakan Göktaş, Türk Hava Yolları'nın "Aile İndirimi" olarak duyurduğu kampanyayla aynı soyada sahip kişilere yüzde 15 indirimin uygulanacağını belirtti. Bu bağlamda THY aile indirimi kampanyasını devreye soktu. THY %15 aile indirimi şartları neler, ne kadar geçerli?

THY % 15 Aile İndirimi Kampanyası 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi nasıl kullanılır, ne zamana kadar? - 1

''Aile yılı'' kabul edilen 2025 yılı için THY tarafından indirim kampanyası hayata geçirildi. Aynı soyadı taşıyan en az 3, en fazla ise 9 yolcu yüzde 15 indirimden yararlanacak. İndirim kampanyaları ile ailelere ekonomik fayda sağlamak hedefleniyor. İşte, THY aile indirimi kampanyası detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

THY % 15 Aile İndirimi Kampanyası 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi nasıl kullanılır, ne zamana kadar? - 2

THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI NASIL KULLANILIR?

Türk Hava Yolları aile indirimi kampanyasından faydalanabilmek için rezervasyon sırasında aynı soyada sahip olduğunuzu belirtmeniz yeterli olacak. Aynı rezervasyon kaydı bulunan aile üyeleri en az 3, en fazla 9 yolcudan oluşmalı. Böylece THY'nin net ücret üzerinden yüzde 15 indiriminden yararlanılabilir.

THY % 15 Aile İndirimi Kampanyası 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi nasıl kullanılır, ne zamana kadar? - 3

THY YÜZDE 15 AİLE İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Aile indirimi, ''Aile yılı'' kabul edilen 2025 yılı boyunca geçerli olacak. 29 Aralık tarihine kadar alınan indirimli biletlerle 31 Aralık 2025 tarihine kadar uçulabilecek. İndirim sadece yurt içi uçuşlarında geçerlidir.

Aile indirimi biletleme dönemi 21 Ocak - 29 Aralık

Sehayat dönemi 21 Ocak - 31 Aralık

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