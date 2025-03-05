THY % 15 Aile İndirimi Kampanyası 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi nasıl kullanılır, ne zamana kadar?

''Aile yılı'' kabul edilen 2025 yılı için THY tarafından indirim kampanyası hayata geçirildi. Aynı soyadı taşıyan en az 3, en fazla ise 9 yolcu yüzde 15 indirimden yararlanacak. İndirim kampanyaları ile ailelere ekonomik fayda sağlamak hedefleniyor. İşte, THY aile indirimi kampanyası detayları...