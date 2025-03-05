THY % 15 Aile İndirimi Kampanyası 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi nasıl kullanılır, ne zamana kadar?
Türk Hava Yolları tarafından ailelere özel yüzde 15 indirim duyuruldu. İçinde bulunduğumuz yılın ''Aile Yılı'' kabul edilmesiyle ailelere indirim uygulamaları başladı. Bakan Göktaş, Türk Hava Yolları'nın "Aile İndirimi" olarak duyurduğu kampanyayla aynı soyada sahip kişilere yüzde 15 indirimin uygulanacağını belirtti. Bu bağlamda THY aile indirimi kampanyasını devreye soktu. THY %15 aile indirimi şartları neler, ne kadar geçerli?
''Aile yılı'' kabul edilen 2025 yılı için THY tarafından indirim kampanyası hayata geçirildi. Aynı soyadı taşıyan en az 3, en fazla ise 9 yolcu yüzde 15 indirimden yararlanacak. İndirim kampanyaları ile ailelere ekonomik fayda sağlamak hedefleniyor. İşte, THY aile indirimi kampanyası detayları...