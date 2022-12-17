THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alacak

THY KABİN MEMURU VE PİLOT ALACAK

2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru ve bin 200 yeni pilot alacaklarını açıklayan Ekşi, “2003'te bizim kabin memuru sayımız bin 579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var, halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken, bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. Bin 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz" dedi.