THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? Yenişehir evlerinin hak sahipleri bekleniyor

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da bir konut kampanyası başlatılmıştı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular alındı. Hak sahibi olup olamayacaklarını merak eden vatandaşlar, kura tarihini araştırıyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? Yenişehir evlerinin hak sahipleri bekleniyor - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya başlatmıştı.

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THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? Yenişehir evlerinin hak sahipleri bekleniyor - 2

BAŞVURULAR 2 HAZİRAN'DA SONA ERDİ

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuru süreci 2 Haziran 2023 tarihinde sona erdi.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? Yenişehir evlerinin hak sahipleri bekleniyor - 3

TARİH BELLİ OLDU MU?

Yenişehir evlerinin hak sahipleri kurada açıklanacak. Kura çekiliş tarihi şirket tarafından belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak. Henüz konut tarihine iişkin bir açıklama yapılmadı.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? Yenişehir evlerinin hak sahipleri bekleniyor - 4

ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

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