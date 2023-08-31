THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? Yenişehir evlerinin hak sahipleri bekleniyor
Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da bir konut kampanyası başlatılmıştı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular alındı. Hak sahibi olup olamayacaklarını merak eden vatandaşlar, kura tarihini araştırıyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya başlatmıştı.