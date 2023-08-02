THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman, kura çekim tarihi belli oldu mu?

PROJE ŞARTLARI

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.