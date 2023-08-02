THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman, kura çekim tarihi belli oldu mu?

THY (Türk Hava Yolları) Emlak Konut kura çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emlak Konut THY Arnavutköy Yenişehir projesi kura çekimi ile evlerin hak sahipleri belirlenecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman, kura çekim tarihi belli oldu mu?

THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman, kura çekim tarihi belli oldu mu? - 1

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” projesi için başvurular 2 Haziran'da sona erdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman, kura çekim tarihi belli oldu mu? - 2

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman, kura çekim tarihi belli oldu mu? - 3

KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2 Haziran'da sona erdi.Kura çekilişinin müracaatlar tamamlandıktan sonra belirleneceği açıklanmıştı. Kura sonuç tarihi için internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman, kura çekim tarihi belli oldu mu? - 4

PROJE ŞARTLARI

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

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