THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman, kura çekim tarihi belli oldu mu?
THY (Türk Hava Yolları) Emlak Konut kura çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emlak Konut THY Arnavutköy Yenişehir projesi kura çekimi ile evlerin hak sahipleri belirlenecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman, kura çekim tarihi belli oldu mu?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” projesi için başvurular 2 Haziran'da sona erdi.