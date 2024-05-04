THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş sonuçları açıklandı: THY Emlak Konut Yenişehir kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile inşa edilen THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekilişi 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Kura çekimi ardından belirlenen hak sahiplerinin isimleri kura.emlakkonut.com.tr üzerinden paylaşılacak.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş sonuçları açıklandı: THY Emlak Konut Yenişehir kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 1

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de yeni evlerine kavuşacak hak sahipleri, 4 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da başlayan kura çekimiyle belirlendi. İki etapta toplam 2.894 bağımsız bölüm için gerçeklecek kura çekilişi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

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TÜRKİYE HABERLERİ

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş sonuçları açıklandı: THY Emlak Konut Yenişehir kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 2

Emlak Konut GYO A.Ş adresinden yapılan açıklamada; "Şirketimiz ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nde ilk iki etap kuraları çekiliyor. Hak sahipleri 4 Mayıs Cumartesi Saat 10.00’da noter huzurunda Şirketimiz sosyal medya hesaplarından canlı yayınla belirlenecek." denildi.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş sonuçları açıklandı: THY Emlak Konut Yenişehir kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 3

ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

HAK SAHİPLERİNİN İSİM LİSTESİ

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş sonuçları açıklandı: THY Emlak Konut Yenişehir kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 4
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş sonuçları açıklandı: THY Emlak Konut Yenişehir kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 5
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş sonuçları açıklandı: THY Emlak Konut Yenişehir kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 6
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş sonuçları açıklandı: THY Emlak Konut Yenişehir kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 7
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