THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş sonuçları açıklandı: THY Emlak Konut Yenişehir kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.



Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.



Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

HAK SAHİPLERİNİN İSİM LİSTESİ