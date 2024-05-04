THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş sonuçları açıklandı: THY Emlak Konut Yenişehir kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile inşa edilen THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekilişi 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Kura çekimi ardından belirlenen hak sahiplerinin isimleri kura.emlakkonut.com.tr üzerinden paylaşılacak.
Yenişehir Evleri Arnavutköy'de yeni evlerine kavuşacak hak sahipleri, 4 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da başlayan kura çekimiyle belirlendi. İki etapta toplam 2.894 bağımsız bölüm için gerçeklecek kura çekilişi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.