THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? Arnavutköy Emlak Konut kura çekimi için geri sayım
Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbiriği ile gerçekleşen projede başvuru işlemleri tamamlandı. THY Emlak Konut kura tarihi vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman?
Başvuruları haftalar önce geri kalan THY Emlak Konut kura çekiminde tarih bekleniyor. Kura çekimi için tarih bekleyenler, Emlak Konut kuralarının ne zaman çekileceğini sorguluyor. 1+1, 2+1, 3+1 daireler için başvurular Haziran ayında alınmıştı. İşte, Arnavutköy Emlak Konut kura çekiminde son durum...