THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? THY-Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanır?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinde kura etabı bekleniyor. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesiyle beraber, ev sahibi olmak isteyenler THY Emlak Konut kura çekimi tarihini öğrenmek istiyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın işbirliği ile yapılan "Yenişehir Evleri Arnavutköy" Projesine başvuranlar şimdi kura çekimine odaklandı. Başvuru sürecinin 2 Haziran itibari ile sona ermesi ile THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiminin ne zaman yapılacağı son günlerin en çok merak edilenleri arasında. İşte, Emlak Konut kura çekiminde son gelişmeler...