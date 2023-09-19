THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Yenişehir evlerinin hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek
THY ve Emlak Konut'un ortak olduğu “Yenişehir Evleri Arnavutköy” projesi için başvuru süreci sona erdi. “Emlak Konut ve THY iş birliğiyle İstanbul'da ilk kez ev sahibi olacaklara yeni sosyal konut müjdesi! 13.000 bağımsız bölümün yer alacağı projesi için kura başvuruları başladı” şeklinde duyurusu yapılan kura başvuru süresi haziran ayında doldu. Yenişehir evlerinin hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya başlatmıştı.