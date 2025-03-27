THY Güvenlik Görevlisi alımı 2025: THY güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
THY Güvenlik görevlisi başvuru işlemleri sürüyor. 24 Mart tarihinde yayınlanan duyuruya göre İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası lokasyonlarındaki projelerde istihdam sağlanacak. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar özel ve genel şartlara odaklandı. Adaylarda tercihen benzer alanda en az 2 yıl tecrübe aranırken silahlı güvenlik kimlik kartı şartı aranacak. Adaylar başvurularını internet üzerinden yapabilecek. Peki THY Güvenlik görevlisi alımı 2025 başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, THY güvenlik görevlisi alımı detayları…
THY Özel Güvenlik alımı başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. İstanbul’da yapılacak alımlara müracaat etmeye hazırlanan adayların başvuru şartlarını sağlaması gerekiyor. THY Güvenlik görevlisi alımlarında 1985 yılı ve sonrası doğumlular başvuru yapabilirken Tarayıcı personel Sertifikasyon Sınavı (TPSS) belgesi şartı aranacak. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme sürecine geçilecek. Peki THY Özel Güvenlik Görevlisi alımı ne zaman, şartları neler? İşte, yapılan açıklama…