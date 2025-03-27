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THY Güvenlik Görevlisi alımı 2025: THY güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

THY Güvenlik görevlisi başvuru işlemleri sürüyor. 24 Mart tarihinde yayınlanan duyuruya göre İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası lokasyonlarındaki projelerde istihdam sağlanacak. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar özel ve genel şartlara odaklandı. Adaylarda tercihen benzer alanda en az 2 yıl tecrübe aranırken silahlı güvenlik kimlik kartı şartı aranacak. Adaylar başvurularını internet üzerinden yapabilecek. Peki THY Güvenlik görevlisi alımı 2025 başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, THY güvenlik görevlisi alımı detayları…

THY Güvenlik Görevlisi alımı 2025: THY güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 1

THY Özel Güvenlik alımı başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. İstanbul’da yapılacak alımlara müracaat etmeye hazırlanan adayların başvuru şartlarını sağlaması gerekiyor. THY Güvenlik görevlisi alımlarında 1985 yılı ve sonrası doğumlular başvuru yapabilirken Tarayıcı personel Sertifikasyon Sınavı (TPSS) belgesi şartı aranacak. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme sürecine geçilecek. Peki THY Özel Güvenlik Görevlisi alımı ne zaman, şartları neler? İşte, yapılan açıklama…

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THY Güvenlik Görevlisi alımı 2025: THY güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 2

THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI 2025 NE ZAMAN?

THY Özel Güvenlik görevlisi başvuruları 24 Mart tarihinde yayımlanan duyuruyla başladı. Güvenlik görevlisi alımları için son başvuru tarihi bulunmuyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar ilan kapanana kadar başvuru yapabilecek.

THY Güvenlik Görevlisi alımı 2025: THY güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 3

THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise, tercihen ön lisans ve üzeri mezuniyeti olan,

01.01.1985 ve sonrası doğumlu,

Tercihen benzer bir alanda en az 2 yıl tecrübeli,

Silahlı güvenlik kimlik kartına sahip,

TPSS belgesine sahip veya bu belgeyi belirlenen süre içerisinde alabileceğini taahhüt eden,

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen İlkyardımcı kimlik kartına sahip veya bu belgeyi belirlenen süre içerisinde alabileceğini taahhüt eden,

Erkek adaylar için boy uzunluğu en az 175 cm, kadın adaylar için en az 165 cm olan,

Dış görünümüne önem veren, kurumsal temsil kabiliyeti güçlü,

Dikkatli, titiz, iletişim becerileri gelişmiş,

Ekip çalışmasına yatkın,

Farklı lokasyonlarda, 3'lü vardiya düzende görev yapabilecek,

THY Güvenlik Görevlisi alımı 2025: THY güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 4

3 FARKLI VARDİYADA ÇALIŞACAK

Firmadan yapılan açıklamada “ 7/24 devam eden operasyonlarımız sebebiyle 07.00-15.00 / 15.00-23.00 / 23.00-07.00 düzeninde 3 farklı vardiya vardır.” ifadeleri kullanıldı.  Başvuru işlemleri internet üzerinden alınacak.

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