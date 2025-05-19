THY indirimli bilet kampanyası (19 Mayıs özel): Türk Hava Yolları yurt içi 919 TL indirimli bilet nasıl alınır?

THY YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI DETAYLARI

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel yurt içi tek yönlü uçuşlarda 919 TL'den başlayan fiyatlar söz konusu olacak. Buna göre biletlerini 19–21 Mayıs tarihleri arasında alan seyahat severler 1 Ekim – 30 Kasım döneminde uçacak.



Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerlidir.



Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı çıkışlı uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AJet uçuşlarında geçerli değildir.



Kampanyayla tüm yurt içi uçuşlar EcoFly ücret sınıfında 919 TL, ExtraFly ücret sınıfında 1.469 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.669 TL’dir.