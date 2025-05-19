THY indirimli bilet kampanyası (19 Mayıs özel): Türk Hava Yolları yurt içi 919 TL indirimli bilet nasıl alınır?
Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel indirim kampanyası düzenledi. Yurt içi uçuşlarda geçerli kampanya kapsamında İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı uçuşlarda biletler 919 TL'den başlayacak. Sınırlı sayıdaki biletlerle 115 bin koltuk satışta olacak. THY yurt içi indirimli bilet nereden alınır, şartlar neler?
THY indirimli bilet kampanyasından faydalanacaklar 19-21 Mayıs tarihlerinde bilet satın alma işlemini tamamlamalı ve 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında da seyahat etmeli. Kampanya sadece THY'in tarifeli seferlerinde geçerlidir. İşte, THY indirim kampanyası detayları...