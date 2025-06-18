THY kabin memuru alımı başvuru şartları: Türk Hava Yolları kadın - erkek Take-Off kabin memuru alımı ne zaman? Sağlık şartları ve yaş sınırı

BAŞVURU ŞARTLARI
Tecrübesiz kadın adaylar için başvuru şartları şöyle:
T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,
- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,
- En az lisans derecesi mezunu olmak veya ön lisans programlarından yalnızca aşağıda yer alan bölümlerden mezun olmak,
Ön Lisans Bölümleri:
•Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
•Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Lisans Bölümleri (Tüm Bölümler)
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.
- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),
- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,
- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,
- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak (3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)
Hizmet sektörü tecrübesi aranan kadın ve erkek adaylar için şartlar şu şekilde:
- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,
- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,
- En az ön lisans derecesi mezunu olmak,
• Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve - Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.
- Hizmet sektöründe toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak,
- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),
- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,
- Askerlikten muaf olmamak,
- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,
- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak ( 3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)