THY kabin memuru alımı başvuru şartları: Türk Hava Yolları kadın - erkek Take-Off kabin memuru alımı ne zaman? Sağlık şartları ve yaş sınırı

BAŞVURU ŞARTLARI

Tecrübesiz kadın adaylar için başvuru şartları şöyle:



T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,



- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,



- En az lisans derecesi mezunu olmak veya ön lisans programlarından yalnızca aşağıda yer alan bölümlerden mezun olmak,

Ön Lisans Bölümleri:

•Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

•Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Lisans Bölümleri (Tüm Bölümler)



*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.



- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),



- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,



- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,



- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,



- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak (3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)



Hizmet sektörü tecrübesi aranan kadın ve erkek adaylar için şartlar şu şekilde:



- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,



- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,



- En az ön lisans derecesi mezunu olmak,



• Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve - Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.



- Hizmet sektöründe toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak,



- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),



- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,



- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,



- Askerlikten muaf olmamak,



- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,



- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak ( 3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)