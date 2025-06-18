THY kabin memuru alımı başvuru şartları: Türk Hava Yolları kadın - erkek Take-Off kabin memuru alımı ne zaman? Sağlık şartları ve yaş sınırı

Türk Hava Yolları tarafından hizmet sektörü tecrübeli ve tecrübesiz kabin memuru alımı yapılıyor. Genel şartların yanı sıra sağlık koşulları da paylaşıldı. Take-Off Kabin ilanı kapsamında yapılacak alımlarda adaylar 2 ay süre ile kabin memurluğu temel eğitimleri ardından iş başı yapıyor. 1998 - 2006 yılları arasında doğan adayların başvurabileceği THY kabin memuru alımı başvurusu nasıl yapılır, sağlık şartları nedir?

THY kabin memuru alımı başvuru şartları: Türk Hava Yolları kadın - erkek Take-Off kabin memuru alımı ne zaman? Sağlık şartları ve yaş sınırı - 1

THY, kabin memuru alımı bekleyenler için iki yeni ilan yayımladı. Take-Off Kabin hizmet sektörü tecrübeli kadın-erkek ve tecrübesiz kadın personel alımı yapılacak. Türk Hava Yolları büyüme süreci kapsamında yapacağı alımlar için iyi derecede İngilizce dil bilgisi şartı bulunuyor. Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek. İşte, THY kabin memuru alımı detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

THY kabin memuru alımı başvuru şartları: Türk Hava Yolları kadın - erkek Take-Off kabin memuru alımı ne zaman? Sağlık şartları ve yaş sınırı - 2

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

İlgilenen adaylar başvurularını kariyer.thy.com adresinden yapabilecek. Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden temin edilecek belgeleri sisteme eklemeleri gerekiyor.

Hizmet sektörü deneyimi aranan kadın ve erkek kabin memuru alımı için istenen belgeler:

• Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi (Transkript)
• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (“Adli Sicil Sorgulama” ekranında kurum türü “Resmi”, belgenin neden verileceği alanı ise “Diğer” seçilerek alınması gerekmektedir.)
• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (“SGK” başlığı altındaki “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.)
• Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için-Barkodlu belge olması gerekmektedir.)

Tecrübesiz kadın kabin memuru alımı için istenen belgeler:

• Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi (Transkript)
• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (“Adli Sicil Sorgulama” ekranında kurum türü “Resmi”, belgenin neden verileceği alanı ise “Diğer” seçilerek alınması gerekmektedir.)
• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (“SGK” başlığı altındaki “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.)

THY kabin memuru alımı başvuru şartları: Türk Hava Yolları kadın - erkek Take-Off kabin memuru alımı ne zaman? Sağlık şartları ve yaş sınırı - 3

BAŞVURU ŞARTLARI

Tecrübesiz kadın adaylar için başvuru şartları şöyle:

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- En az lisans derecesi mezunu olmak veya ön lisans programlarından yalnızca aşağıda yer alan bölümlerden mezun olmak,

Ön Lisans Bölümleri:
•Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
•Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Lisans Bölümleri (Tüm Bölümler)

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak (3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)

Hizmet sektörü tecrübesi aranan kadın ve erkek adaylar için şartlar şu şekilde:

- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- En az ön lisans derecesi mezunu olmak,

• Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve - Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

- Hizmet sektöründe toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak,

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

- Askerlikten muaf olmamak,

- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak ( 3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)

THY kabin memuru alımı başvuru şartları: Türk Hava Yolları kadın - erkek Take-Off kabin memuru alımı ne zaman? Sağlık şartları ve yaş sınırı - 4

SAĞLIK KOŞULLARI

Türk Hava Yolları sağlık kriterlerine uygun olması şartı aranıyor. Ayrıca, kadınlar için 160-180 cm arası boya sahip olmak gerekiyor. (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul edilir.

THY kabin memuru alımı başvuru şartları: Türk Hava Yolları kadın - erkek Take-Off kabin memuru alımı ne zaman? Sağlık şartları ve yaş sınırı - 5

Vücutta kalıcı iz bulunmaması gerektiğinden; yüz, boyun, kollar, bacaklar ve ellerde aşağıdaki durumların bulunmamasına dikkat edilmeli:

• Dövme (Sildirilmekte Olanlar Dahil),
• Piercing,
• Yara/Yanık/Dikiş İzi,
• Doğum Lekesi,
• Büyük Benler, Büyük Et Benleri,
• Yoğun Sivilce ve Skar İzleri,
• Egzama, Vitiligo gibi cilt rahatsızlıkları.

THY SAĞLIK KOŞULLARI

DAHA FAZLA GÖSTER