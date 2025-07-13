THY kabin memuru alımı başvuru tarihleri ve şartları: Türk Hava Yolları 4 kategoride alım yapıyor!

2. Yabancı Dil Bilen Kadın/Erkek Kabin Memuru

Başvuru şartları:



• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,



• İngilizceye ek olarak “Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça ve Arapça” dillerinden en az birini iyi derecede bilmek.



• 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,



• En az ön lisans derecesi mezunu olmak,



*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.



• Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,



• Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,



• Askerlikten muaf olmamak,



• Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,



- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde, şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak.



Başvuruda istenen belgeler:



• Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi

• Askerlik Belgesi.