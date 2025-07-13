THY kabin memuru alımı başvuru tarihleri ve şartları: Türk Hava Yolları 4 kategoride alım yapıyor!
Türk Hava Yolları, dört kategoride Take-Off Cabin elemanı alıyor. Alıma dair başvuru kılavuzları da yayımlandı. Tecrübeli kadın-erkek, tecrübesiz kadın, hizmet sektörü deneyimli kadın-erkek ve 2 yabancı dil bilen kadın-erkek take-off kabin personeli alımında adaylar 2 aylık eğitim sürecine katılıyor. Eğitimleri başarı ile tamamlayanlar kabin memuru olarak THY kariyerine başlıyor. Peki, THY kabin memuru alımı koşulları ve başvuru tarihleri nedir?
Kabin memuru alımı ilanlarına THY tarafından yenileri eklendi. En az ön lisans mezunu ve yabancı dil bilme şartı aranan adaylardan beklenenler ilana göre değişiklik gösteriyor. Dört farklı kategoride başlatılan kabin memuru alımı başvuruları kariyer.thy.com adresinden alınıyor. İşte, detaylar...