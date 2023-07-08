THY pilotunu öldüren taşın sırrı çözüldü

Ankara’da Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotu Saygın Doğan’ın öldüğü kazada cama isabet eden taşın sırrı çözüldü.

Kaza, 21 Haziran'da Anadolu Otoyolu'nun Ankara Kahramankazan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara'da yaşayan babaannesini bayram öncesi ziyaret ettikten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktı.

Saygın Doğan, 34 NS 5850 plakalı otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten fırlayan taş aracın üzerine geldi. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.

Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, feci şekilde yaşamını yitirdi. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralı kurtuldu. Evli ve 1 çocuk babası Saygın Doğan, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.