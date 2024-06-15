THY'den ikinci pilot alımı ilanı: THY 2. pilot alımı başvuru şartları neler?

THY 2.PİLOT ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,



• En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.



*Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)



• 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,



• Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,



• Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,



• Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,