THY'den ikinci pilot alımı ilanı: THY 2. pilot alımı başvuru şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtığını duyurdu. İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim alacak. Peki, THY pilot alımı başvuru şartları neler?

THY'den ikinci pilot alımı ilanı: THY 2. pilot alımı başvuru şartları neler? - 1

THY Basın Müşavirliği'nden ikinci pilot alımlarına ilişkin açıklama geldi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan "Take-Off Cadet" ilanı kapsamında bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu, 1 Ocak 1994 ila 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan kişiler THY ailesine katılmak için başvuru yapabilecek. ​​​​​​​

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THY'den ikinci pilot alımı ilanı: THY 2. pilot alımı başvuru şartları neler? - 2

İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim alacak. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek.

Duyurulan alım ilanına başvurmak ve diğer açık pozisyonları görmek için "kariyer.thy.com" adresi ziyaret edilebilir.

THY'den ikinci pilot alımı ilanı: THY 2. pilot alımı başvuru şartları neler? - 3

THY 2.PİLOT ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

• En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.

*Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)

• 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,

• Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

• Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

THY'den ikinci pilot alımı ilanı: THY 2. pilot alımı başvuru şartları neler? - 4

• Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

• Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak,

• Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,

• Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)

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