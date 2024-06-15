THY'den ikinci pilot alımı ilanı: THY 2. pilot alımı başvuru şartları neler?
Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtığını duyurdu. İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim alacak. Peki, THY pilot alımı başvuru şartları neler?
THY Basın Müşavirliği'nden ikinci pilot alımlarına ilişkin açıklama geldi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan "Take-Off Cadet" ilanı kapsamında bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu, 1 Ocak 1994 ila 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan kişiler THY ailesine katılmak için başvuru yapabilecek.