THY'den Samsun'a 19 Mayıs uçuşu

THY, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs dolayısıyla İstanbul'dan Samsun'a sembolik bir uçuş yaptı. Türk Hava Yolları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a özel bir uçuş gerçekleşti. Saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden uçak Samsun'da Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yaptı. TK 1919 sefer sayısı ile kalkan uçak için hatıra bileti de oluşturuldu. 9 milyondan kişinin "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden sembolik uçuş için hatıra bileti oluşturduğu bildirildi. İsteyen herkes THY'nin sitesinden özel uçuş için dijital bilet satın aldı. Yolcusuz yapılan uçuştaki biletlere, TK 1919, koltuk 19A, uçuş 19 Mayıs yazıldı.