THY'den Samsun'a 19 Mayıs uçuşu

Saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden uçak Samsun'da Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yaptı.

TK 1919 sefer sayısı ile kalkan uçak için hatıra bileti de oluşturuldu. 9 milyondan kişinin "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden sembolik uçuş için hatıra bileti oluşturduğu bildirildi.