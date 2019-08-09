THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de
Anadolu Ajansı
Türk Hava Yollarının (THY) kısa süre önce filosuna kattığı yeni "Boeing 787-9 Dreamliner" yolcu uçağı, ilk İstanbul-Washington seferini gerçekleştirdi.
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THY'nin filosuna kısa süre önce katılan ve "rüya uçak" olarak nitelendirilen 787-9 Dreamliner, İstanbul Havalimanından aldığı ilk yolcularını Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'na indirdi.
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Havalimanına alkışlarla ilk inişini yapan uçak, pistte itfaiye araçlarının "su takı" töreniyle karşılandı.
THY yetkilileri, İstanbul'dan tamamen dolu olarak gelen ilk 787-9 Dreamliner'ın Washington'dan tamamen dolu olarak İstanbul'a döneceğini belirtti.
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787-9 Dreamliner'ın ilk İstanbul-Washington seferiyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan THY Washington Müdürü Özer Güler, yaşadıkları mutluluk ve heyecanı anlattı.
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Güler, "Bugün bizim için gerçekten çok özel ve anlamlı bir gün. İstanbul-Washington seferlerimize eklenen 787-9 Dreamliner ile değerli müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunabileceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.
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THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin üçüncüsü temmuz ayı sonunda filoya katılmıştı.
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6THY'nin filosuna katılan ilk "Dreamliner" tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen uçak, ilk seferini Trabzon'a 8 Temmuz'da gerçekleştirmiş, ilk uluslararası uçuşunu ise 17 Temmuz'da İstanbul'dan Bali'nin başkenti Denpasar'a yapmıştı.