Tıbbi maskeli silahlı saldırgan kıskıvrak yakalandı

Yapılan sorgulamasında suçunu itiraf eden Ahmet Muhammet A.’nın, daha önce araç park yeri yüzünden tartışıp aralarında husumet olduğunu söylediği Ercan Ö.'yü, kendisine hakaret ettiği için yaraladığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.