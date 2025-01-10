Tıbbi maskeli silahlı saldırgan kıskıvrak yakalandı

Bursa'da tıbbi maske takarak husumetlisini silahla yaralayan saldırgan 120 güvenlik kamerası tek tek izlenerek yakalandı. Saldırı, geçen çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi, Temel Sokak'ta yaşandı. Ahmet Muhammet A., araç park yeri nedeniyle daha önceden husumetli olduğu Ercan Ö.'yü sokak üzerinde beklemeye başladı. İkili karşılaşınca çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan yanında getirdiği silahla Ercan Ö'yü yaralalayıp kaçtı.

Tıbbi maskeli silahlı saldırgan kıskıvrak yakalandı - 1

Ahmet Muhammet A., Ercan Ö.'ye 3 el ateş etti. Yaralanan Ercan Ö. yere yığılırken şüpheli kaçtı. Ercan Ö., ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Tıbbi maskeli silahlı saldırgan kıskıvrak yakalandı - 2

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 120 güvenlik kamerası izlenirken, şüphelinin olay yerine tanınmamak için tıbbi maske taktığı görüldü. Ekipler, Ahmet Muhammet A.'yı olaydan 18 saat sonra Nilüfer ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Tıbbi maskeli silahlı saldırgan kıskıvrak yakalandı - 3

Yapılan sorgulamasında suçunu itiraf eden Ahmet Muhammet A.’nın, daha önce araç park yeri yüzünden tartışıp aralarında husumet olduğunu söylediği Ercan Ö.'yü, kendisine hakaret ettiği için yaraladığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tıbbi maskeli silahlı saldırgan kıskıvrak yakalandı - 4
Tıbbi maskeli silahlı saldırgan kıskıvrak yakalandı - 5
Tıbbi maskeli silahlı saldırgan kıskıvrak yakalandı - 6
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