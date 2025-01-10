Tıbbi maskeli silahlı saldırgan kıskıvrak yakalandı
Bursa'da tıbbi maske takarak husumetlisini silahla yaralayan saldırgan 120 güvenlik kamerası tek tek izlenerek yakalandı. Saldırı, geçen çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi, Temel Sokak'ta yaşandı. Ahmet Muhammet A., araç park yeri nedeniyle daha önceden husumetli olduğu Ercan Ö.'yü sokak üzerinde beklemeye başladı. İkili karşılaşınca çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan yanında getirdiği silahla Ercan Ö'yü yaralalayıp kaçtı.
Ahmet Muhammet A., Ercan Ö.'ye 3 el ateş etti. Yaralanan Ercan Ö. yere yığılırken şüpheli kaçtı. Ercan Ö., ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.