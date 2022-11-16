Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler?

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alımı ilanı paylaştı. Paylaşılan personel alımı duyurusun göre bakanlık bünyesinde muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olmak üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek başvuru sürecinin detayları...

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? - 1

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alımının detaylarını "Kamu Personel Alım İlanları" sayfası üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon sayısı kadar;


Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? - 2

Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muayene Memuru,
Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru,
KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır." denildi.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? - 3

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00’a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? - 4

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

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