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Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuruları 2025: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihi belli oldu. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar özel ve genel şartlara odaklanırken kılavuz yayınlandı. Alım yapılacak personelin 865’i sözleşmel, 123’ü ise kadrolu olarak istihdam edilecek. Adaylar başvurularını e-devlet veya kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları için adayların bizzat belge teslim etmesine gerek bulunmuyor. En fazla alım 200 muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memur kadrolarına gerçekleştirilecek. Peki Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı 2025 ne zaman, şartları neler?

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuruları 2025: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları - 1

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı içerisinde muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, mühendis, büro personeli, gemi adamı, şoför, tüketici hakem heyeti raportörü, ambar memuru, kaptan, makinist, satış memuru ve diğer birçok kadroya alım yapacak. Başvuru işlemleri için adayların, herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmayacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar, atamaları gerçekleşse dahi işlemleri iptal edilecek. Ticaret Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. Peki Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı mı? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuruları 2025: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları - 2

TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, personel alımı kadro ve branş dağılımını açıkladı. Alım yapılacak kadroların 865’i sözleşmeli olurken, 123’ü ise kadrolu olarak istihdam edilecek.

Adaylar, başvurularını 24 Mart-11 Nisan tarihleri arasında dijital ortamda, e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuruları 2025: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları - 3

Adaylar, alım sürecine, şartlarına ve sınavlarına ilişkin tüm bilgileri, Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de görüntüleyebilecek.

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuruları 2025: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları - 4

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve özel, genel şartları belli oldu. Ticaret Bakanlığı personel alımı kılavuzu için tıklayınız.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,
d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,
e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuruları 2025: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları - 5

HANGİ BRANŞ NE KADAR ALIM YAPACAK?

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Muayene memuru 200

Gümrük Muhafaza memuru 550

Büro Personeli 30

Mühendis 30

Gemi Adamı 20

Destek Personeli (şoför) 35

123 KADROLU PERSONEL

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 50

Anbar Memuru 30

Makinist 20

Kaptan 13

Satış Memuru 6

Veznedar 4

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuruları 2025: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları - 6

“YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada “Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Alım yapılacak personeller, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilecek.

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