Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuruları 2025: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihi belli oldu. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar özel ve genel şartlara odaklanırken kılavuz yayınlandı. Alım yapılacak personelin 865’i sözleşmel, 123’ü ise kadrolu olarak istihdam edilecek. Adaylar başvurularını e-devlet veya kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları için adayların bizzat belge teslim etmesine gerek bulunmuyor. En fazla alım 200 muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memur kadrolarına gerçekleştirilecek. Peki Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı 2025 ne zaman, şartları neler?
Ticaret Bakanlığı 2025 yılı içerisinde muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, mühendis, büro personeli, gemi adamı, şoför, tüketici hakem heyeti raportörü, ambar memuru, kaptan, makinist, satış memuru ve diğer birçok kadroya alım yapacak. Başvuru işlemleri için adayların, herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmayacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar, atamaları gerçekleşse dahi işlemleri iptal edilecek. Ticaret Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. Peki Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı mı? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…