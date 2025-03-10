Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı ilanı: Ticaret Bakanlığı personel alımı branş dağılımı
Ticaret Bakanlığı 988 yeni personel alımı ilanı paylaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu personelin 865'inin sözleşmeli, 123'ünün de kadrolu olacağının altını çizdi. Yazılı ilanın ardından sürecin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl olacak?
Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 personel alımı yapılacağını duyurdu. Sözleşmeli pozisyonlarda en fazla alım 550 kişi ile gümrük muhafaza memuru kadrosunda yapılacak. Ayrıca 200 muayene memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 destek personeli-şoför alınacak.