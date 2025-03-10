Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı ilanı: Ticaret Bakanlığı personel alımı branş dağılımı

Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 personel alımı yapılacağını duyurdu. Sözleşmeli pozisyonlarda en fazla alım 550 kişi ile gümrük muhafaza memuru kadrosunda yapılacak. Ayrıca 200 muayene memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 destek personeli-şoför alınacak.