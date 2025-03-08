Ticaret Bakanlığı 988 yeni personel istihdam edecek: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Ticaret Bakanlığı 988 yeni personel istihdam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alacaklarını bildirdi. Yazılı ilanın ardından sürecin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 personel alımı yapılacağını duyurdu. Sözleşmeli pozisyonlarda en fazla alım 550 kişi ile gümrük muhafaza memuru kadrosunda yapılacak. Ayrıca 200 muayene memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 destek personeli-şoför alınacak.