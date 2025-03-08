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Ticaret Bakanlığı 988 yeni personel istihdam edecek: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı 988 yeni personel istihdam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alacaklarını bildirdi. Yazılı ilanın ardından sürecin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı 988 yeni personel istihdam edecek: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? - 1

Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 personel alımı  yapılacağını duyurdu. Sözleşmeli pozisyonlarda en fazla alım 550 kişi ile gümrük muhafaza memuru kadrosunda yapılacak. Ayrıca 200 muayene memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 destek personeli-şoför alınacak.

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Ticaret Bakanlığı 988 yeni personel istihdam edecek: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? - 2

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruların dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alınması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı 988 yeni personel istihdam edecek: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? - 3

BAKAN POLAT SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı ailesini genişlettiklerini belirten Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirmek üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştireceklerini vurguladı.

Bolat, söz konusu personelin 865'inin sözleşmeli, 123'ünün de kadrolu olacağının altını çizerek, "Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Ticaret Bakanlığı 988 yeni personel istihdam edecek: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? - 4

Paylaşımda, 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel alınacağı bilgisine yer verildi.

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