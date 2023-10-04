Ticaret Bakanlığı memur alımı ne zaman? 1500 memur alımı yapılacak
Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, memur alım sürecine ilişkin bilgi verildi. Bu gelişmenin ardından söz konusu kuruma yapılacak memur alımı, kamuda istihdam olma hayal kuran adayların gündemine oturdu. Peki, Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı ne zaman başlayacak?
Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımına ilişkin çalışmalarını son aşamaya getirdi. Ticaret Bakanlığının 81 ilde görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemiyle 1500 kadrolu memur istihdamı için yaptığı çalışmalar, tamamlanma aşamasına geldi. İşte, Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımında ayrıntıları...