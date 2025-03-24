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Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 2025: 988 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruların 24 Mart tarihinde başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık bünyesinde istihdam edecek 988 memur alımı için kadro ve branş dağılımını açıklamıştı. Bakanlığa 865’i sözleşmeli, 123’ü ise kadrolu olmak üzere 988 personel alımı yapılacak. Peki, 2025 Ticaret Bakanlığı 988 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 2025: 988 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

2025 Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Bakanlık bünyesine muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, büro personeli, mühendis, gemi adamı ve destek personeli gibi birçok pozisyonda alım yapılacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar başvuruların nasıl yapılacağını ve şartları merak ediyor. Peki, 2025 Ticaret Bakanlığı 988 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

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Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 2025: 988 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 2

TİCARET BAKANLIĞI 988 MEMUR ALIMI YAPACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edecek 988 memur alımı yapacaklarını duyurdu ve personel alımı için kadro ve branş dağılımını açıkladı.

Alım yapılacak kadroların 865’i sözleşmeli olurken, 123’ü ise kadrolu olarak istihdam edilecek.

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 2025: 988 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 3

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 24 Mart-11 Nisan tarihleri arasında dijital ortamda, e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

Adaylar, alım sürecine, şartlarına ve sınavlarına ilişkin tüm bilgileri, Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de görüntüleyebilecek.

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 2025: 988 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 4

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı personel alımı genel şartları belli oldu.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,

d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,

e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 2025: 988 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 5

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Muayene memuru 200

Gümrük Muhafaza memuru 550

Büro Personeli 30

Mühendis 30

Gemi Adamı 20

Destek Personeli (şoför) 35

123 KADROLU PERSONEL

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 50

Anbar Memuru 30

Makinist 20

Kaptan 13

Satış Memuru 6

Veznedar 4

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