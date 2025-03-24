Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 2025: 988 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruların 24 Mart tarihinde başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık bünyesinde istihdam edecek 988 memur alımı için kadro ve branş dağılımını açıklamıştı. Bakanlığa 865’i sözleşmeli, 123’ü ise kadrolu olmak üzere 988 personel alımı yapılacak. Peki, 2025 Ticaret Bakanlığı 988 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
2025 Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Bakanlık bünyesine muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, büro personeli, mühendis, gemi adamı ve destek personeli gibi birçok pozisyonda alım yapılacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar başvuruların nasıl yapılacağını ve şartları merak ediyor. Peki, 2025 Ticaret Bakanlığı 988 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?