Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları
Kamuda personel alımları devam ediyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev yapacak personellerin alımına dair süreç başladı. Söz konusu kurumda istihdam hayali olan vatandaşlar da başvuru şartları ve takvimine odaklandı. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Ticaret Bakanlığı'nın 988 personel alımına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Ticaret Bakanlığının 865'i sözleşmeli, 123'ü kadrolu olmak üzere alımını yapacağı 988 personele ilişkin başvuru şartları ve takvimi merak konusu oldu. İşte, Ticaret Bakanlığı personel alımı hakkında bilgiler...