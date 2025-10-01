Ticaretin kalbi olan Ana Tanrıça Kenti'nde 1800 yıllık agora bulundu

''BURASI POTANSİYELİ YÜKSEK BİR KAZI SAHASI''

Dr. Burak Arslan, ortaya çıkartılmaya başlanan agora ile ilgili ayrıca şu bilgileri verdi:

"Burası son yıllarda ortaya çıkardığımız bir yapı olmasına rağmen Metropolis'te bugüne kadar tespit ettiğimiz en önemli ticaret merkezi olabilir. Kentin güney yamaçlarında, Roma Dönemi genişleme sahasında planlanmış çok büyük bir kompleks. Sütunlu portikolarda Dor düzeninin uygulandığı bir cephe mimarisi hakim. 1800 yıllık bir yapı olan agoranın muhtemelen bir depremle işlevini yitirmesi söz konusu. Yaptığımız arkeolojik kazılarda sütunların devrilme pozisyonu ve tahribatın boyutuna göre doğal afet izinin varlığını saptayabiliyoruz. Doğrudan portikonun iç bölümlerine doğru devrilmişler. Şu an için bunu bir depremle ilişkilendirmek olası gözüküyor. Bu alanda kazılara devam edeceğiz. Burası arkeolojik anlamda potansiyeli yüksek bir kazı sahası."