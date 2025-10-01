Ticaretin kalbi olan Ana Tanrıça Kenti'nde 1800 yıllık agora bulundu
İzmir'de 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen Metropolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, Roma Dönemi'nde ticaret merkezi olduğu düşünülen 1800 yıllık agora bulundu.
Torbalı'nın Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen Metropolis Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülen ve 1989'da başlayan kazılar; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle sürüyor.