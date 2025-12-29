Ticari araç halk otobüsüne çarptı, 17 kişi yaralandı
29.12.2025 16:04
DHA
Kahramanmaraş'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın halk otobüsüne çarptığı, bir otomobilin de karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi.
Şehir merkezinden hastaneye giden B.D.'nin kullandığı 65 AL 784 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce refüje ardından aynı yönde giden Fatih Abacı'nın kullandığı 46 H 0009 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle özel halk otobüsü, kaldırıma çıkıp devrildi. O sırada panikleyen H.A.'nın kullandığı 07 BRU 567 plakalı otomobil de elektrik direğine çarptı.
17 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüste bulunan 15 yolcu ile hafif ticari araç ve otomobilin sürücüleri olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.
İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.