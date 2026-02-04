Ticari araç sürücüsüne yeni sistem. Kamyon, otobüs ehliyeti alacaklar dikkat

Hastalık, hamilelik, askerlik mazeretleri bulunan kursiyerlere, belgelendirmeleri şartıyla kayıt dondurma hakkı verilecek. Her dönemin eğitim ve sınavlarının grup onay tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde tamamlanmış olması gerekecek. Kurs ücreti valiliklerde oluşturulan komisyon tarafından her yıl ocak ayında belirlenecek.

Motokuryeler de eklendiği için kurs kontenjanlarında sıkıntı olmaması için de değişikliğe gidildi. Nüfus bazlı olarak açılabilecek kurs sayıları artırıldı.