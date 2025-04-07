TİGEM 306 geçici işçi alımı başvuruları 2025 başladı: TİGEM işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? (İŞKUR mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı)
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 306 geçici mevsimlik işçi alımı başvuruları başladı. TİGEM geçici işçi alımı için başvurular 7-11 Nisan tarihlerinde İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularının kabul edilmesi halinde kura çekimi ve sözlü mülakatlara katılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı için kadro ve branşlarını merak ediyor. Peki, 2025 TİGEM işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
2025 TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı, 7 Nisan'da başvuruların erişime açılmasıyla birlikte adayların gündeminde yer almaya başladı. İŞKUR üzerinden alımı yapılacak 306 geçici işçi alımı için başvuru şekli, şartları ve ayrıntılar belli oldu. Peki, 2025 TİGEM işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?