TİGEM 306 geçici işçi alımı başvuruları 2025: TİGEM işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? (İŞKUR başvuru ekranı)
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 306 geçici mevsimlik işçi alımı başvuruları için geri sayım başladı. 7-11 Nisan tarihlerinde geçici işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başlanacak. Adaylar başvurularının kabul edilmesi halinde kura çekimi ve sözlü mülakatlara katılacak. TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı için kadro ve branşlar belli oldu. Peki, 2025 TİGEM işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
2025 TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı, 7 Nisan'da erişime açılacak başvuru ekranı öncesinde adayların gündeminde yer almaya başladı. İŞKUR üzerinden alımı yapılacak 306 geçici işçi alımı için başvuru şekli, şartları ve ayrıntılar belli oldu. Peki, 2025 TİGEM işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?