TİGEM kura sonuçları isim listesi sorgulama: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 306 işçi alımı mülakatları ne zaman?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 306 geçici işçi alımı kura çekimi gerçekleştirildi. Başvuruda bulunan adaylar kuranın ardından sözlü mülakat tarihi için bekleyişe geçti. 6 Mayıs'ta kura çekimi yapılan TİGEM işçi alımı için başvurular da 7-11 Nisan arasında alınmıştı. Peki, TİGEM kura sonucu isim listesi açıklandı mı?
TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmıştı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından kura çekimi 6 Mayıs'ta yapıldı. Ankara'daki kura çekimine canlı katılamayanlar ise kura sonuçlarını bekliyor. İşte, TİGEM mülakat tarihi ve kura sonuç zamanı...