TİGEM kura sonuçları isim listesi sorgulama: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 306 işçi alımı mülakatları ne zaman?

TİGEM İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Beko Loder Operatörü pozisyonunda 3,

Forklift Operatörü pozisyonunda 6,

İş Makineleri Operatörü pozisyonunda 12,

Ekip-Çavuş pozisyonunda 23,

Lastik Tamircisi pozisyonunda 2,

Elektrikçi pozisyonunda 13,

Kamera Güv.Sis. Operatörü pozisyonunda 4,

Garson pozisyonunda 3,

İnşaat Ustası pozisyonunda 8,

Kasap/Kasap Yardımcısı pozisyonunda 6,

Nalbant pozisyonunda 4,

At Bakıcısı/Seyis pozisyonunda 7,

Hayvan Bakıcısı pozisyonunda 4,

Kahya-K.Yardımcısı pozisyonunda 34,

Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 6,

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) pozisyonunda 16,

Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 8, Selektör Makinesi Operatörü pozisyonunda 12,

Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası pozisyonunda 20, Marangoz pozisyonunda 4,

Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı pozisyonu 2,

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 13,

Traktör Bakım Onarımcısı pozisyonunda 24,

İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı pozisyonu 2, Center-Pivot/Zirai Sulamacı pozisyonunda 14,

Sondaj İşçisi pozisyonunda 4,

Ağır Araç Şoförü pozisyonunda 4,

Otomotiv Elektrik Ustası pozisyonunda 10,

Traktör Şoförü-Sürücü pozisyonunda 5,

Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü pozisyonunda 9,

Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü pozisyonunda 9,

Tornacı pozisyonunda 4,

Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı pozisyonunda 9,

Arıcı pozisyonunda 2.