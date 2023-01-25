Tıkanan su borusundan 6 metre kök çıktı

İçme suyu sorununun köklü çözümü için müracaat ettiklerini anlatan Yamur, "4 yıl öncede benzer şekilde su hattından ağaç kökü çıkarmıştık. Ağaçlık bölge olduğu için yine aynısının olacağını tahmin ediyoruz. Bir an önce bu sıkıntımızın giderilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.