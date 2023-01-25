Tıkanan su borusundan 6 metre kök çıktı

Amasya’nın Doğantepe köyünde tıkanan su borusunu tamir ettirmeye çalışan köylüler borunun içini kaplayan 6 metre uzunluğunda ağaç köküyle karşılaştı. Köylüler borunun içinden çekip aldıkları ağaç kökünü boa yılanına benzetti.

Tıkanan su borusundan 6 metre kök çıktı - 1

Amasya'nın Doğantepe köyünde tıkanan su borusundan 6 metrelik ağaç kökü çıkması köylüleri şaşırttı ve "Boa yılanı geliyor." yorumu yapıldı.

Tıkanan su borusundan 6 metre kök çıktı - 2

250 haneli köye içme suyu sağlayan 550 metrelik hattının bir bölümünde yaşanan tıkanıklığı araştırıp tamir etmek için önce iş makinesiyle kazı yapıldı. Sonra beton boruyu kazmayla kıran köylüler içini kaplayan ağaç köküyle karşılaştı.

Tıkanan su borusundan 6 metre kök çıktı - 3

Ucundan tutup çekildikçe uzayan söğüt ağacı kökünün boyunun ise yaklaşık 6 metreyi bulduğu görüldü. Köylüler "Boa yılanı geliyor” sözüyle şaşkınlıklarını anlattı.

Tıkanan su borusundan 6 metre kök çıktı - 4

"ÇEKTİKÇE UZADI"

Köydeki vatandaşlardan suların akmadığı yönünde şikayet almaları üzerine inceleme yaptıklarını belirten muhtar Durmuş Yamur, “Eştiğimizde yaklaşık 6 metre uzunluğunda ağaç kökü çıktı. Çektikçe uzadı. Herkes yorum yaptı. Yılana, pitona benzettiler.” dedi.

Tıkanan su borusundan 6 metre kök çıktı - 5

"Doğantepe köyümüzün su sorununu şimdilik çözdük" yazıp görüntüleri sosyal medyada paylaştığını anlatan Yamur, yılana benzetilen ağaç köküne yorum yağdığını söyledi.

Tıkanan su borusundan 6 metre kök çıktı - 6

İçme suyu sorununun köklü çözümü için müracaat ettiklerini anlatan Yamur, "4 yıl öncede benzer şekilde su hattından ağaç kökü çıkarmıştık. Ağaçlık bölge olduğu için yine aynısının olacağını tahmin ediyoruz. Bir an önce bu sıkıntımızın giderilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

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