TikTok fenomeni Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Sultanbeyli'deki evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Aykut'un cenazesine Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra çok sayıda fenomen katıldı. Aykut, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

TikTok fenomeni Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı - 1

Olay, dün gece saatlerinde Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin 5. katından aşağı düştü. Site güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

TikTok fenomeni Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı - 2

Fenomenin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin yapılmasının ardından genç kadının cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya getirildi.

TikTok fenomeni Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı - 3

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kübra Aykut'un cansız bedeni, İstanbul'da yapılan otopsisinin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.

Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aykut'un cenazesi gözyaşları içerisinde Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.

TikTok fenomeni Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı - 4

Cenaze namazına AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı.

TikTok fenomeni Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı - 5

Cenazeye koruma ordusuyla katılan Polat çifti gazetecilerin görüntü almasını istemedi.

DİLAN POLAT HASTANEYE DE GELDİ

Aykut özel bir hastanenin morguna kaldırılmıştı. Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye gelmişti. 

TikTok fenomeni Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı - 6

VEDA MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un intihar etmeden önce geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi.

TikTok fenomeni Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı - 7

"ÖZÜR DİLERİM"

Aykut veda mektubunda, “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi.” ifadelerine yer verdi.

TikTok fenomeni Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı - 8

KÜBRA AYKUT KİMDİR?

Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra Aykut, 1998 doğumlu. Antalya’da yaşamını sürdüren Akyut, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda bir süredir kilo kaybı yaşadığını dile getirmişti.

TikTok fenomeni Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı - 9

Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'nın Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu öğrenildi. Aykut'un uzun bir süredir Çetinkaya ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

TikTok fenomeni Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı - 10
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