Tiktok ve Youtube çöktü mü, ne zaman düzelecek? Tiktok ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor?
Sosyal medya platformlarından olan Tiktok ve Youtube girişte problem yaşayan kullanıcılar, sorunun kaynağını ve çözümünü merak ediyor. Masaüstü ve mobil üzerinden video platformu Tiktok ve Youtube'a girmeye ve video izlemeye çalışanlar, hata ile karşılaşıyor. Yaşanan problemin dünya üzerinden mi yoksa sadece Türkiye'de yaşanıp yaşanmadığı, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, Tiktok ve Youtube çöktü mü, ne zaman açılacak? İşte, Tiktok ve Youtube son dakika gelişmeleri…
Tiktok ve Youtube'da meydana gelen erişim sorunu, sabah saatlerinden itibaren kullanıcıların gündeminde yer almaya başladı. Tiktok ve Youtube'a erişim sağlamaya çalışanlar giriş ve yüklenme hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Sosyal medya platformlarına giriş yapabilenler ise akış yenilenmeme hataları yaşıyor.