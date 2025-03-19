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Tiktok ve Youtube çöktü mü, ne zaman düzelecek? Tiktok ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor?

Sosyal medya platformlarından olan Tiktok ve Youtube girişte problem yaşayan kullanıcılar, sorunun kaynağını ve çözümünü merak ediyor. Masaüstü ve mobil üzerinden video platformu Tiktok ve Youtube'a girmeye ve video izlemeye çalışanlar, hata ile karşılaşıyor. Yaşanan problemin dünya üzerinden mi yoksa sadece Türkiye'de yaşanıp yaşanmadığı, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, Tiktok ve Youtube çöktü mü, ne zaman açılacak? İşte, Tiktok ve Youtube son dakika gelişmeleri…

Tiktok ve Youtube çöktü mü, ne zaman düzelecek? Tiktok ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? - 1

Tiktok ve Youtube'da meydana gelen erişim sorunu, sabah saatlerinden itibaren kullanıcıların gündeminde yer almaya başladı. Tiktok ve Youtube'a erişim sağlamaya çalışanlar giriş ve yüklenme hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Sosyal medya platformlarına giriş yapabilenler ise akış yenilenmeme hataları yaşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tiktok ve Youtube çöktü mü, ne zaman düzelecek? Tiktok ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? - 2

TİKTOK VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Tiktok ve Youtube'da yaşanan erişim sorunları nedeniyle, sosyal medya kullanıcıları "Tiktok ve Youtube çöktü mü?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Sosyal medya platformlarına erişim sağlayamadıklarını "Downdetector" isimli siteye bildiren kullanıcılara, Tiktok ve Youtube tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Tiktok ve Youtube çöktü mü, ne zaman düzelecek? Tiktok ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? - 3

Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor. Kullanıcı raporları Tiktok ve Youtube'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Sitede 19 Mart 2025 tarihinde sabah saat 07.00 itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor ve hata bildirimi geldiği görülüyor.

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