Tiktok ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? Tiktok ve Youtube'a neden girilmiyor? 19 Mart sosyal medya erişim sorunu

TİKTOK VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Tiktok ve Youtube'da yaşanan erişim sorunları nedeniyle, sosyal medya kullanıcıları "Tiktok ve Youtube çöktü mü?" sorularına yanıt aramaya başladı.



Sosyal medya platformlarına erişim sağlayamadıklarını "Downdetector" isimli siteye bildiren kullanıcılara, Tiktok ve Youtube tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.