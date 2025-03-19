Tiktok ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? Tiktok ve Youtube'a neden girilmiyor? 19 Mart sosyal medya erişim sorunu
Tiktok ve Youtube çöktü mü? Sorusu, 19 Mart'ta sabah saatlerinde sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşayan kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Masaüstü ve mobil üzerinden video platformu Tiktok ve Youtube'a girmeye ve video izlemeye çalışanlar, yüklenme problemleriyle karşılaşıyor. Yaşanan problemin dünya üzerinden mi yoksa sadece Türkiye'de yaşanıp yaşanmadığı, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, Tiktok ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? Tiktok ve Youtube'a neden girilmiyor?
Tiktok ve Youtube'da meydana gelen erişim sorunu, sabah saatlerinden itibaren kullanıcıların gündeminde yer almaya başladı. Tiktok ve Youtube'a erişim sağlamaya çalışanlar giriş ve yüklenme hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Sosyal medya platformlarına giriş yapabilenler ise akış yenilenmeme hataları yaşıyor.