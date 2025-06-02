Tiktok'ta "Kirpik kesme akımı" tehlikesi: Gözde kalıcı hasar bırakabilir
TikTok'ta ortaya çıkan "erkeklerde kirpik kesme akımı" viral hale geldi. Daha maskülen görünmek için yapılan kirpik kesme işlemi gözde ciddi enfeksiyonları tetikleyebilir, hatta kalıcı hasara neden olabilir. Haber: Aydan Durak/ntv.com.tr
Sosyal medya platformu Tiktok'ta çıkan akımlara bir yenisi daha eklendi. Bir berberin çektiği görüntülerle yayılan ve akım haline gelen "erkeklerde kirpik kesme" dünyada da gündem oldu.
Hatta İngiliz The Times gazetesi, erkeklerde kirpik kesme akımını gündemine taşıdı. Makas veya tıraş makinesi gibi kesici aletlerle kesilen kirpikler estetik açısından erkekler arasında popüler hale geldi.