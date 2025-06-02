Tiktok'ta "Kirpik kesme akımı" tehlikesi: Gözde kalıcı hasar bırakabilir

TikTok'ta ortaya çıkan "erkeklerde kirpik kesme akımı" viral hale geldi. Daha maskülen görünmek için yapılan kirpik kesme işlemi gözde ciddi enfeksiyonları tetikleyebilir, hatta kalıcı hasara neden olabilir. Haber: Aydan Durak/ntv.com.tr

Tiktok'ta "Kirpik kesme akımı" tehlikesi: Gözde kalıcı hasar bırakabilir - 1

Sosyal medya platformu Tiktok'ta çıkan akımlara bir yenisi daha eklendi. Bir berberin çektiği görüntülerle yayılan ve akım haline gelen "erkeklerde kirpik kesme" dünyada da gündem oldu.

Hatta İngiliz The Times gazetesi, erkeklerde kirpik kesme akımını gündemine taşıdı. Makas veya tıraş makinesi gibi kesici aletlerle kesilen kirpikler estetik açısından erkekler arasında popüler hale geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tiktok'ta "Kirpik kesme akımı" tehlikesi: Gözde kalıcı hasar bırakabilir - 2

"KİRPİK KESME AKIMI" GÖZ SAĞLIĞI İÇİN RİSK

Erkekler daha maskülen bir görünüm elde ettiklerini düşündükleri için kirpiklerini kesiyor ve bu akımı destekliyor.

Sosyal medyada viral haline gelen kirpik kesme akımı göründüğü kadar masum değil. Çünkü estetik açıdan tercih edilen ve popülerleşen bu akım göz sağlığını ciddi anladam tehdit ediyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, sosyal medyada yayılan kirpik kesme akımının göz enfeksiyonlarına neden olup, kalıcı göz hasarlarına neden olabileceğinin altını çizdi.

Tiktok'ta "Kirpik kesme akımı" tehlikesi: Gözde kalıcı hasar bırakabilir - 3

"KİRPİKLER GÖZÜ DIŞ ETKENLERDEN KORUR"

Gözün doğal bir bariyer mekanizması olduğunu söyleyen Op. Dr. Metin Süleymanzade; "Gözümüzü dış etkenlere karşı koruyan en önemli yapı ilk olarak göz kapağımızdır, ikinci sırada gelen ise kirpiklerimizdir. Kirpikler hem hava kirliliği kaynaklı, bizim çıplak gözle göremediğimiz partikülleri filtreler hem de güneş ışığını filtreler. Böylece kirpiklerimiz gözümüzde birinci basamak bir koruma sağlar." dedi.


Tiktok'ta "Kirpik kesme akımı" tehlikesi: Gözde kalıcı hasar bırakabilir - 4

KALICI GÖZ HASARINA NEDEN OLABİLİR

Op. Dr. Metin Süleymanzade; "Kirpik diplerinde göze yarar sağlayan bakterilerden oluşan bir floramız var. Biz kirpikleri oradan kaldırarak bu florayı da tehlikeye sokuyoruz." dedi.

"Dolayısıyla kirpikleri kestiğimizde orada patojen mikroorganizmaların çoğalmasına, dolayısıyla gözde kalıcı hasar bırakacak bir enfeksiyona neden olabiliriz. "


Tiktok'ta "Kirpik kesme akımı" tehlikesi: Gözde kalıcı hasar bırakabilir - 5

Uzman isim ayrıca; "Bu işlemin kendisinde, göze yakın bir kesme işlemi yapılıyor, direkt olarak mekanik etkiyle de göze zarar verebilir." uyarısında bulundu.


Tiktok'ta "Kirpik kesme akımı" tehlikesi: Gözde kalıcı hasar bırakabilir - 6

"Ayrıca kirpiklerin uzama periyodlarında yanlış yöne büyümesi ve göze doğru batması şeklinde problemler olabilir. Sonuç olarak kirpikleri kesmek göz kuruluğundan tutun gözde ciddi enfeksiyonlara kadar hatta kalıcı hasarlara yol açabilecek hastalıklara neden olabilir. "

DAHA FAZLA GÖSTER