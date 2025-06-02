Tiktok'ta "Kirpik kesme akımı" tehlikesi: Gözde kalıcı hasar bırakabilir

"KİRPİK KESME AKIMI" GÖZ SAĞLIĞI İÇİN RİSK

Erkekler daha maskülen bir görünüm elde ettiklerini düşündükleri için kirpiklerini kesiyor ve bu akımı destekliyor.

Sosyal medyada viral haline gelen kirpik kesme akımı göründüğü kadar masum değil. Çünkü estetik açıdan tercih edilen ve popülerleşen bu akım göz sağlığını ciddi anladam tehdit ediyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, sosyal medyada yayılan kirpik kesme akımının göz enfeksiyonlarına neden olup, kalıcı göz hasarlarına neden olabileceğinin altını çizdi.