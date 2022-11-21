Tilkiye işkenceye soruşturma

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, tilkiye işkence eden ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 çocuk hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Yüksekova’nın bir köyünde çekildiği iddia edilen görüntülerde 3 çocuk, yakaladıkları tilkiye işkence etti.
3 çocuktan biri başından ip geçirdiği tilkiyi metrelerce sürükledikten sonra defalarca yerden yere vurdu.
Diğer kişi de eline aldığı odunla tilkiye defalarca vurdu. Cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Görüntüler üzerine Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, tilkiye işkence edenler hakkında işlem başlatıldığı belirtti.
Açıklamada, "20.11.2022 tarihinde sosyal medyada paylaşılmış olan tilkiye kötü muamele görüntüsüyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu şahıslar tespit edilmiş olup, ilgililer hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.