Tilkiye işkenceye soruşturma

Hakkari'de 3 çocuğun bir tilkiye işkence yaptığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Tilkiye işkenceye soruşturma - 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, tilkiye işkence eden ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 çocuk hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Tilkiye işkenceye soruşturma - 2

Yüksekova’nın bir köyünde çekildiği iddia edilen görüntülerde 3 çocuk, yakaladıkları tilkiye işkence etti.

Tilkiye işkenceye soruşturma - 3

3 çocuktan biri başından ip geçirdiği tilkiyi metrelerce sürükledikten sonra defalarca yerden yere vurdu.

Diğer kişi de eline aldığı odunla tilkiye defalarca vurdu. Cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Tilkiye işkenceye soruşturma - 4

Görüntüler üzerine Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, tilkiye işkence edenler hakkında işlem başlatıldığı belirtti.

Açıklamada, "20.11.2022 tarihinde sosyal medyada paylaşılmış olan tilkiye kötü muamele görüntüsüyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu şahıslar tespit edilmiş olup, ilgililer hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

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