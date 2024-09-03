"Tılsımlı mezar tableti" bulundu: Kötülük ve düşmandan koruduğuna inanılıyor!
Mersin'deki Silifke Kalesi'nde yürütülen arkeolojik çalışmalarda, Bizans Dönemi'nde yapı ya da mezarı kötülükten koruması amacıyla yapıldığı değerlendirilen "tılsımlı mezar tableti" ortaya çıkarıldı. Tabletin, düşmandan ve kötülükten koruması amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.
Silifke ilçesinde 185 metredeki tepede yer alan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 13. dönem kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.