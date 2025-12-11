Timsah eli, ceylan postu, piton derisi ele geçirildi
11.12.2025 14:23
Son Güncelleme: 11.12.2025 15:06
AA
İstanbul'da 6 bini aşkın tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda timsah eli, ceylan postu, piton derisi gibi yabani hayvanlara ait çeşitli uzuvlar ve hayvanların dişlerinden yapılan tespihler ele geçirildi.
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.
Son iki ayda Fatih, Maltepe, Bakırköy, Kartal, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'daki 17 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 552 sikke, 17, 18 ve 19. yüzyıla ait subay kılıçları, madalya, fes, kale tüfeği, berat ve Osmanlıca metinlerin yanı sıra kiliselerde ibadetlerde kullanılan ikona, tablo ve resimlerin de olduğu çok sayıda tarihi eser bulundu.
Bunların yanı sıra timsah eli, ceylan postu, piton derisi gibi yabani hayvanlara ait çeşitli uzuvlar ile bu hayvanların diş ve boynuzlarından yapılmış çok sayıda tespih, kolye, tarak ve fırça da operasyonlarda ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulanırken, 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
ESERLER MÜZELERE TESLİM EDİLECEK
Söz konusu 6 bin 202 eserin, ilgili müzeler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.