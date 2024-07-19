Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor!

İstanbul'da bir kişinin ölümüne yol açtıktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ediyor. Tutulduğu cezaevinin koşullarına itiraz eden Cihantimur, New Jersey'deki başka bir merkeze nakledildi. Avukatları bu kez de uzaklığı gerekçe göstererek yeni cezaevinin Cihantimur'un akıl sağlını riske attığını belirtti.

Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor! - 1

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de yargılanıyor.

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Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor! - 2

Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin karar süreci devam ederken, Cihantimur'un 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildiği öğrenildi.

Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor! - 3

Timur Cihantimur'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü.

Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur'un ABD’de gözaltına alındığı anlar

Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor! - 4

Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle de rutin görüşmelerin yapılamaması gösterildi.

Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor! - 5

NE OLMUŞTU? 

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor! - 6

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor! - 7

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

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