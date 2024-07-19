Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor!
İstanbul'da bir kişinin ölümüne yol açtıktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ediyor. Tutulduğu cezaevinin koşullarına itiraz eden Cihantimur, New Jersey'deki başka bir merkeze nakledildi. Avukatları bu kez de uzaklığı gerekçe göstererek yeni cezaevinin Cihantimur'un akıl sağlını riske attığını belirtti.
İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de yargılanıyor.