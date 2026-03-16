Timur Cihantimur hakkında 22,5 yıl hapis istemi
16.03.2026 15:29
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın sorumlusu Timur Cihantimur'un 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından anne Eylem Tok, aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle iş birliği halinde oğlu Cihantimur'u yurt dışına çıkarmıştı.
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin sürücü Timur Cihantimur hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
EYLEM TOK VE BÜLENT CİHANTİMUR NE ZAMAN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK?
Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ve ABD'de tutuklu olan annesi Eylem Tok'un ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi halinde hakim karşısına çıkacakları tarih de belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde olaya ilişkin açılan davada iddianame kabul edildi.
ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi halinde Tok dahil 5 sanığın 13 Temmuz tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
İADE SÜRECİ DURDURULMUŞTU
Tok hakkında ABD'de Türkiye'ye iade kararı verilmesinden sonra Eylem Tok’un avukatı iade sürecinin durdurulması için başvurmuş ve mahkeme, Tok'un Türkiye'ye iadesini geçici süreyle erteleme kararı almıştı.
EYLEM TOK VE BÜLENT CİHANTİMUR İÇİN İSTENEN CEZA
Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 10'ar yıla hapis cezası talep ediliyor.
OĞLUNU ABD'YE KAÇIRMIŞTI
Eylem Tok, kazanın ardından olay yerinden kaçırdığı oğlu ile birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD’ye kaçmıştı. Boston'da yakalanan anne ve oğlu tutuklanarak, Şubat 2025'te Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti.