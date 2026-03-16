Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu

Eylemin bilinçli taksirle işlendiğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Cihantimur'un 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede Cihantimur'un 18 yaşından küçük olmasından dolayı cezasından indirim yapılarak ve 12 yıldan fazla ceza verilemeyeceği belirtilerek, şüpheli hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheli Cihantimur hakkında Süleyman Keçici ve Hasan Topal'a yönelik "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ise müştekilerin yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek derecede oluşu ve şikayetçi olunmaması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

İddianamede Timur Cihantimur hakkındaki yakalama kararının devam etmesi de talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.