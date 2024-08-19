Timur Cihantimur yine tahliye talebinde bulundu: Psikolojisi bozuldu

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'nin Boston kentinde yakalanan Timur Cihantimur ile onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok’un yargı süreci devam ediyor. Cihantimur’un avukatları yeniden tahliye talebinde bulundu. Mahkemeye sunulan psikiyatri raporu için gizlilik talep eden avukatlar Cihantimur’un annesinin ABD’ye gitme kararına itaat ettiği savundu.

Timur Cihantimur yine tahliye talebinde bulundu: Psikolojisi bozuldu - 1

Cihantimur’un avukatları son olarak 38 sayfalık bir dilekçeyle uzman doktor tarafından hazırlanmış son psikiyatri raporunu mahkemeye sundu. VOA Türkçe servisinin haberine göre avukatlar daha önce reddedilen Cihantimur’un kefaletle şartlı tahliye talebini tekrar değerlendirmesini istedi.

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Timur Cihantimur yine tahliye talebinde bulundu: Psikolojisi bozuldu - 2

Çocuk psikoloğu ve terapisti Dr. Elliot Atkins tarafından düzenlenen psikiyatri raporunda gizli tıbbi bilgiler olduğunu belirten avukatlar, Cihantimur’un hâlihazırda tutulduğu Newark’taki cezaevindeki güvenliğini de tehlikeye atma potansiyeli olduğunu savunarak raporun içeriğine gizlilik kararı getirilmesini istedi.

Timur Cihantimur yine tahliye talebinde bulundu: Psikolojisi bozuldu - 3

Kaza sırasında 16 yaşında olan Cihantimur’un kendisine ait bağımsız maddi imkânı ya da seyahat belgesi olmadığına dikkat çekerek, annesinin ABD’ye gitme kararına itaat ettiği savunuldu.

Timur Cihantimur yine tahliye talebinde bulundu: Psikolojisi bozuldu - 4

Cihantimur’un kaçma riski olmadığı belirtilen dilekçede, GPS ile izlenerek koşullu tahliye ile Massachusetts’te yaşayan teyzesinin gözetimine verilmesi talebinde bulunuldu.

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