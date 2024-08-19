Timur Cihantimur yine tahliye talebinde bulundu: Psikolojisi bozuldu

Cihantimur’un avukatları son olarak 38 sayfalık bir dilekçeyle uzman doktor tarafından hazırlanmış son psikiyatri raporunu mahkemeye sundu. VOA Türkçe servisinin haberine göre avukatlar daha önce reddedilen Cihantimur’un kefaletle şartlı tahliye talebini tekrar değerlendirmesini istedi.