Timur Cihantimur yine tahliye talebinde bulundu: Psikolojisi bozuldu
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'nin Boston kentinde yakalanan Timur Cihantimur ile onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok’un yargı süreci devam ediyor. Cihantimur’un avukatları yeniden tahliye talebinde bulundu. Mahkemeye sunulan psikiyatri raporu için gizlilik talep eden avukatlar Cihantimur’un annesinin ABD’ye gitme kararına itaat ettiği savundu.
Cihantimur’un avukatları son olarak 38 sayfalık bir dilekçeyle uzman doktor tarafından hazırlanmış son psikiyatri raporunu mahkemeye sundu. VOA Türkçe servisinin haberine göre avukatlar daha önce reddedilen Cihantimur’un kefaletle şartlı tahliye talebini tekrar değerlendirmesini istedi.