Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar kefalet teklifine savcıdan ret

İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tutuklu kaldığı ıslahevinin şartlarından şikayetçi olup 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmak istedi. Savcı, Cihantimur'un serbest kalması halinde tekrar kaçma ihtimalinin olduğunu belirterek talebe itiraz etti.

Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar kefalet teklifine savcıdan ret - 1

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile kendisini önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok ABD'de yargılanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar kefalet teklifine savcıdan ret - 2

Timur Cihantimur, Türkiye'nin iade talebi üzerine 14 Haziran'da annesi ile Boston'da yakalanmıştı.

Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar kefalet teklifine savcıdan ret - 3

Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, hakim Donald Cabell, Timur Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti.

Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar kefalet teklifine savcıdan ret - 4

İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu Connecticut eyaletindeki çocuk ıslahevinin şartlarının uygun olmadığını öne sürerek, Cihantimur'un önce evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa Massachussets'te daha uygun bir yere nakledilmesini talep etti.

Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar kefalet teklifine savcıdan ret - 5

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Timur Cihantimur, ABD’de tutuklu kaldığı ıslahevinin şartlarından şikayetçi olup 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmak istedi.

Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar kefalet teklifine savcıdan ret - 6

Talebe itiraz eden Savcı Kristen A. Kearney, Cihantimur’un serbest kalması halinde tekrar kaçma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar kefalet teklifine savcıdan ret - 7

Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim Cabell, her iki tarafın tezlerinde çok fazla bilgi paylaşıldığını, bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirerek, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar kefalet teklifine savcıdan ret - 8

NE OLMUŞTU? 

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar kefalet teklifine savcıdan ret - 9

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar kefalet teklifine savcıdan ret - 10
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