Timur Cihantimur'un 2 milyon dolar kefalet teklifine savcıdan ret
İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tutuklu kaldığı ıslahevinin şartlarından şikayetçi olup 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmak istedi. Savcı, Cihantimur'un serbest kalması halinde tekrar kaçma ihtimalinin olduğunu belirterek talebe itiraz etti.
İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile kendisini önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok ABD'de yargılanıyor.