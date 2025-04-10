Timur Soykan kimdir, neden gözaltına alındı? Gazeteci Timur Soykan’ın kariyeri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Timur Soykan gözaltına alındı. “Tehdit ve santaj” suçlamasıyla gözaltına alınan Gazeteci Timur Soykan’ın evinde sabah saatlerinde polis arama yaptı. Gözaltı sürecinin 24 saat olduğunu ancak savcılık kararıyla bu sürenin uzatılabileceği ifade ediliyor. Timur Soykan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim alırken kariyerinde birçok farklı medya kurumunda çalıştı. Peki Timur Soykan kimdir, kaç yaşında? İşte, kariyeri…

Timur Soykan kimdir, neden gözaltına alındı? Gazeteci Timur Soykan’ın kariyeri - 1

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Timur Soykan’ın kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünü tamamladıktan sonra gazetecilik mesleğine ilk adımlarını atan Soykan, muhabirlik ve editörlük görevlerinde bulundu. Ardından edebiyat ve siyasete yönelik kitaplar kaleme alan Soykan farklı gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Peki Timur Soykan kimdir? 

TÜRKİYE HABERLERİ

Timur Soykan kimdir, neden gözaltına alındı? Gazeteci Timur Soykan’ın kariyeri - 2

TİMUR SOYKAN KİMDİR?

Timur Soykan 1975 yılında Kırklareli’nde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Sinema ve Televizyon bölümünü tamamladı.

Gazeteciliğe Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde başlayan Soykan, uzun yıllar Radikal Gazetesi’nde 9 yıl muhabirlik ve 3 yıl editörlük yaptı.

Radikal Gazetesi’nden ayrıldıktan sonra Postacı Yayınevini kurdu ve burada edebiyat ve politikaya dair çeşitli kitaplar kaleme aldı.

Timur Soykan kimdir, neden gözaltına alındı? Gazeteci Timur Soykan’ın kariyeri - 3

Posta Gazetesi'nde haber müdürü olarak çalıştı. Timur Soykan, aktüel siyaset, hikâye ve polisiye roman türünde eserler verdi.

50 yaşındaki gazeteci, aktif olarak Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapıyor.

Timur Soykan kimdir, neden gözaltına alındı? Gazeteci Timur Soykan’ın kariyeri - 4

TİMUR SOYKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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