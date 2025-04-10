Timur Soykan kimdir, neden gözaltına alındı? Gazeteci Timur Soykan’ın kariyeri

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Timur Soykan’ın kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünü tamamladıktan sonra gazetecilik mesleğine ilk adımlarını atan Soykan, muhabirlik ve editörlük görevlerinde bulundu. Ardından edebiyat ve siyasete yönelik kitaplar kaleme alan Soykan farklı gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Peki Timur Soykan kimdir?