Timur Soykan kimdir, neden gözaltına alındı? Gazeteci Timur Soykan’ın kariyeri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Timur Soykan gözaltına alındı. “Tehdit ve santaj” suçlamasıyla gözaltına alınan Gazeteci Timur Soykan’ın evinde sabah saatlerinde polis arama yaptı. Gözaltı sürecinin 24 saat olduğunu ancak savcılık kararıyla bu sürenin uzatılabileceği ifade ediliyor. Timur Soykan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim alırken kariyerinde birçok farklı medya kurumunda çalıştı. Peki Timur Soykan kimdir, kaç yaşında? İşte, kariyeri…
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Timur Soykan’ın kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünü tamamladıktan sonra gazetecilik mesleğine ilk adımlarını atan Soykan, muhabirlik ve editörlük görevlerinde bulundu. Ardından edebiyat ve siyasete yönelik kitaplar kaleme alan Soykan farklı gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Peki Timur Soykan kimdir?