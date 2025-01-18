Tinder’da 7 milyonluk tuzak! İstanbul’da 17 kişi tutuklandı

Online çöpçatanlık uygulaması Tinder’da iş insanlarına tuzak kuran çeteye İstanbul merkezli 9 şehirde operasyon yapıldı. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uygulama üzerinden kurbanlarıyla tanıştığı, samimiyet kurduktan sonra da güven kazanıp, mobil bankacılık şifrelerini öğrendikleri ve ardından banka hesaplarını boşalttıkları belirlendi. 7 milyon liralık vurgunla suçlanan ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17’si tutuklandı.

Tinder’da 7 milyonluk tuzak! İstanbul’da 17 kişi tutuklandı - 1

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, sosyal medyadaki arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları mağdurların güvenini kazanarak ele geçirdikleri mobil bankacılık şifreleriyle yaklaşık 7 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 20 zanlının savcılıkça ifadesi alındı.

Savcılık, haklarında gözaltı kararı verilen ancak başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edilen 7 şüpheliden 6’sını da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sorguladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tinder’da 7 milyonluk tuzak! İstanbul’da 17 kişi tutuklandı - 2

Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 17’si nitelikli yağma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sosyal medyada tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, araştırmada aynı konuyla ilgili başka illerde de ihbarların alındığı belirlenmişti.

Tinder’da 7 milyonluk tuzak! İstanbul’da 17 kişi tutuklandı - 3

GÜVENLERİNİ KAZANIP, HESAPLARI BOŞALTTILAR

İncelemede 5 kadın şüphelinin arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları erkeklerle buluştukları, birkaç gün vakit geçirerek güvenlerini kazandıkları, mobil bankacılık şifrelerini öğrenerek bir anlık boşluklarından faydalanıp hesaplarındaki parayı aktarıp kaçtıkları tespit edilmişti.

Paraların aktarıldığı hesap bilgileri üzerinden kimlikleri belirlenen 5’i kadın 21 suç örgütü üyesinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı M.B’nin de bulunduğu 21 zanlı yakalanmıştı. Olaya karıştığı tespit edilen 7 şüphelinin de cezaevinde olduğu anlaşılmıştı.
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