Tinder’da 7 milyonluk tuzak! İstanbul’da 17 kişi tutuklandı
Online çöpçatanlık uygulaması Tinder’da iş insanlarına tuzak kuran çeteye İstanbul merkezli 9 şehirde operasyon yapıldı. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uygulama üzerinden kurbanlarıyla tanıştığı, samimiyet kurduktan sonra da güven kazanıp, mobil bankacılık şifrelerini öğrendikleri ve ardından banka hesaplarını boşalttıkları belirlendi. 7 milyon liralık vurgunla suçlanan ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17’si tutuklandı.
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, sosyal medyadaki arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları mağdurların güvenini kazanarak ele geçirdikleri mobil bankacılık şifreleriyle yaklaşık 7 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 20 zanlının savcılıkça ifadesi alındı.
Savcılık, haklarında gözaltı kararı verilen ancak başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edilen 7 şüpheliden 6’sını da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sorguladı.