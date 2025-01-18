Tinder’da 7 milyonluk tuzak! İstanbul’da 17 kişi tutuklandı

Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 17’si nitelikli yağma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sosyal medyada tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, araştırmada aynı konuyla ilgili başka illerde de ihbarların alındığı belirlenmişti.